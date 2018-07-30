Fulham, Newcastle'dan Mitrovic'i transfer etti
Son olarak Beşiktaş'tan Fabri'yi kadrosuna katan Fulham, golcüsünü Newcastle'da buldu.
Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Fulham, iddialı kadro kurmaya devam ediyor. İngiliz ekibi, son olarak Aleksandar Mitrovic ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fulham'dan yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki golcü futbolcu için Newcastle'a 25 milyon euro ödeyecek.
Aleksandar Mitrovic, geçtiğimiz sezon Fulham'da kiralık olarak forma giymiş, ve 27 karşılaşmada 14 gol 1 asistlik performans göstermişti.
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