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Furkan Korkmaz NBA takımlarından Philadelphia 76'ers'a transfer oldu

Anadolu Efes, genç yıldız Furkan Korkmaz'ın NBA Ligi takımlarından Philadelphia 76'ers'te oynayacağını açıkladı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes Kulübü, altyapıdan yetişen Furkan Korkmaz'ın NBA Ligi takımlarından Philadelphia 76'ers'te oynayacağını açıkladı...

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişip NBA'e giden 3. oyuncu olan Furkan Korkmaz'a teşekkür eder ve yeni sezondaki mücadelesinde başarılar dileriz" denildi.

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