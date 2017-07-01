Furkan Korkmaz NBA takımlarından Philadelphia 76'ers'a transfer oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes Kulübü, altyapıdan yetişen Furkan Korkmaz'ın NBA Ligi takımlarından Philadelphia 76'ers'te oynayacağını açıkladı...

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişip NBA'e giden 3. oyuncu olan Furkan Korkmaz'a teşekkür eder ve yeni sezondaki mücadelesinde başarılar dileriz" denildi.