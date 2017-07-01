Furkan Korkmaz NBA takımlarından Philadelphia 76'ers'a transfer oldu
Anadolu Efes, genç yıldız Furkan Korkmaz'ın NBA Ligi takımlarından Philadelphia 76'ers'te oynayacağını açıkladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes Kulübü, altyapıdan yetişen Furkan Korkmaz'ın NBA Ligi takımlarından Philadelphia 76'ers'te oynayacağını açıkladı...
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişip NBA'e giden 3. oyuncu olan Furkan Korkmaz'a teşekkür eder ve yeni sezondaki mücadelesinde başarılar dileriz" denildi.
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