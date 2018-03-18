Futbol camiasından Çanakkale mesajları

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, dünyaya "Çanakkale Geçilmez" diyen kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz. Türk tarihinde bir kahramanlık destanı olan, Kurtuluş Savaşımızın ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'ni ve 'bir devrin battığı yerde' ebediyete intikal eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız." denildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Mart... Tüm dünyanın düştü dediği bir ulusun, vatan ve bağımsızlık aşkının neler yapabileceğinin tarihe mihenk taşı gibi saplandığı gün. 103 yıl önce yakılan özgürlük ateşinin kahramanları, dönmeyi bir an bile düşünmeden cepheye koşan Mehmetçikler ve bu ateşi bugün aynı şevk ve azimle taşıyan askerlerimizin nezdinde tüm Türk milletinin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyoruz. Gücünü tarihinden alan tüm toplumlar gibi, değil 103, 1000 yıl daha geçse bu zaferde şehit olan vatan evlatlarına, ne borcumuz ne de minnetimiz sona erecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ezberleten kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, cepheye koşar adım gönüllü olarak giden Galatasaraylıları sonsuz şükran ve saygıyla bir kez daha anıyoruz."

Beşiktaş Kulübü ise başkan Fikret Orman'ın mesajını paylaştı. Orman, mesajında şunları kaydetti:

"18 Mart 1915… Dünya tarihinin önemli savaşları arasında yer alan ve her iki taraftan da binlerce insanın yaşamını yitirdiği Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 103 yıl geçti. Çanakkale Savaşları, Türk halkı için bir kahramanlık destanı olduğu kadar, aynı zamanda bir hüzün abidesidir. 'Çanakkale geçilmez' efsanesinin doğduğu bu savaşta kulübümüzün sporcuları da diğer askerlerimiz gibi canlarını ulusumuzun topraklarını korumak adına feda etti. Çanakkale ve diğer cephelerde savaşan Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ile Behzat şehitlik mertebesine ulaşmış; Beşiktaşımızın gururu, onuru ve övünç kaynağı olmuşlardır. Çanakkale Savaşları'nda şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan, kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada ise,"Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan ve dünyada benzerine çok ender rastlanan bir direnişin simgesi 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un Çanakkale Zaferi ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Ecdâdımızın heybeti ma'rûf-u cihândır! Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!”

Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü kutlu olsun...