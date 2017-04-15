Futbol sahasının soyunma odalarında yangın çıktı

Freni boşalan minibüs dehşet saçtı! O anlar kamerada..

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir minibüsün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.