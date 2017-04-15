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Futbol sahasının soyunma odalarında yangın çıktı

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde futbol sahasının yanında bulunan soyunma odalarının bulunduğu bina yandı.

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Bugün öğle saatlerinde, Pazarköy Eğitim Spor Tesisleri'nde futbol sahasının yanında bulunan soyunma odalarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
 
Hakem odası ve 2 soyunma odasının bulunduğu binayı alevler sararken yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi.
 
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, bina kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
DHA

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