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Alman ekibi Erfurt'u Antalya'ya getiren uçağa şimşek çarptı

Almanya 3. Ligi'nde mücadele eden Erfurt takımının uçağının şimşek çarpması sonucu zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

  • Haber7
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Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürmek isteyen az sayıda Alman takımından biri olan Erfurt'u taşıyan uçağın başına talihsiz bir olay geldi. Alman kafilesini taşıyan uçağa şimşek çarptı. Bu nedenle Dalaman'a zorunlu iniş yapıldığı ifade edildi.
 
Dalaman'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kafileyi Antalya'ya taşıyan uçağın Dalaman'dan hareket edemediği bildirildi. Alman takımının ise durumunun iyi olduğu ve herhangi ciddi bir durumun olmadığı kaydedildi.

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