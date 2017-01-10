Alman ekibi Erfurt'u Antalya'ya getiren uçağa şimşek çarptı
Almanya 3. Ligi'nde mücadele eden Erfurt takımının uçağının şimşek çarpması sonucu zorunlu iniş yaptığı belirtildi.
- Haber7
Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürmek isteyen az sayıda Alman takımından biri olan Erfurt'u taşıyan uçağın başına talihsiz bir olay geldi. Alman kafilesini taşıyan uçağa şimşek çarptı. Bu nedenle Dalaman'a zorunlu iniş yapıldığı ifade edildi.
Dalaman'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kafileyi Antalya'ya taşıyan uçağın Dalaman'dan hareket edemediği bildirildi. Alman takımının ise durumunun iyi olduğu ve herhangi ciddi bir durumun olmadığı kaydedildi.
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