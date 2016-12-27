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Uganda'da futbol takımını taşıyan tekne battı! 9 ölü

Afrika ülkesi Uganda'daki Albert Gölü'nde, bir futbol takımı ve taraftarlarını taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

  • ntv.com.tr
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Uganda'da Noel dolayısıyla bir futbol maçını izlemek için tekneyle seyahat eden taraftarlar acı bir olay yaşadı.
 
Teknenin kaptanı dahil birçok yolcunun kaza sırasında sarhoş olduğu iddia edilen teknedeki kişilerin can yeleği takmadığı ve kaza esnasında çeşitli tezahüratlar yaptıkları iddia edildi.
 
Öte yandan teknede taraftarların yanı sıra futbolcuların da olduğu öğrenildi.
 
Albert Gölü'nde yaşanan faciada 9 kişi hayatını kaybederken 36 kişi ise kurtarıldı.
 
Arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki balıkçıların da dahil olduğu belirtildi.

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