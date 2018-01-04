Futbolda ara transfer dönemi başladı
Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek.
2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
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