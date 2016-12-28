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IFFHS Futbolun efsaneleri açıklandı! Tanju Çolak'ta listeye girdi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu IFFHS, 48 kişilik futbol efsaneleri listesini açıkladı.

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu IFFHS, efsane futbolcuların yer aldığı listeyi açıkladı. 48 efsane futbolcunun olduğu listede Türkiye'den Tanju Çolak'a da yer verildi.
 
İŞTE FUTBOLUN 48 EFSANESİ
 
Pele (Brezilya)
Maradona (Arjantin)
Franz Beckenbauer (Almanya)
Cruyff (Hollanda)
Bobby Charlton (İngiltere)
Ronaldo (Brezilya)
Gerd Müller (Almanya)
Marco Van Basten (Hollanda)
David Beckham (İngiltere)
Michel Platini (Fransa)
Tanju Çolak (Türkiye)
Arthur Zico (Brezilya)
Lothar Matthaus (Almanya)
Ruud Gulit (Hollanda)
Puskas (Macaristan)
Garrincha (Brezilya)
Stanley Matthews (İngiltere)
Di Stéfano (Arjantin)
Zinedine Zidane (Fransa)
Antonio Carbajal (Meksika)
Hugo Sánchez Márquez (Meksika)
Eusébio (Portekiz)
Luis Figo (Portekiz)
Ryan Giggs (Galler)
Dino Zoff (İtalya)
Roberto Baggio (İtalya)
Hao Haidong (Çin)
Sun Jihai (Çin)
Mahmoud El-Khatib (Mısır)
Mohamed Aboutrika (Mısır)
Mustapha Rabah Madjer (Cezayir)
Albert Roger Mooh Miller (Kamerun)
Baichung Bhutia (Hindistan)
Ali Daei (İran)
Hidetoshi Nakata (Japonya)
Cha Bum-Kun (Güney Kore)
Jasem Yaqoub Sultan Al-Besara (Kuveyt)
George Weah (Liberya)
Wynton Rufer (Yeni Zelanda)
Nwankwo Kanu (Nijerya)
Chilavert (Paraguay)
Ivanovich Yashin (Rusya)
Majed Abdullah (Suudi Arabistan)
Francisco Lopez (İspanya)
Oleg Blokhin (Ukrayna)
Juan Villano (Uruguay)
Landon Donovan (Amerika)
Lucas Radebe (Güney Afrika)

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