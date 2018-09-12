‘Futbolun Süperleri’ ödüllerine kavuşuyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Digiturk ortaklığında bu yıl ilk kez yapılan "Futbolun Süperleri" ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

"Futbolun süperleri sahaya değil sahneye çıkıyor!" mottosuyla gerçekleştirilen tören, Türk futbol ailesini ve Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi yıldızları bir araya getiriyor. "Futbolun Oscarları" Türkiye'de ilk kez dağıtılıyor.

Bu büyük gece, canlı yayınla, şifresiz olarak beIN SPORTS HABER kanalında ve ayrıca İngilizce sunumla beIN SPORTS tarafından yurtdışında da yayınlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Digiturk, birlikte imza attıkları söz konusu törenle Türk futbolunun marka değerini daha da yükseltmeyi, futbol camiasını büyük bir aile olarak bir araya getirmeyi ve Türk futboluna değer katan tüm paydaşları onurlandımayı hedefliyor. Bu sene ilki düzenlenen törenle ayrıca, Türk futbolunun uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlanması ve UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığımıza destek verilmesi de amaçlanıyor.

10 ayrı kategoride ödül verilecek

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'na damga vuran isimlerin belirleneceği "Futbolun Süperleri" Ödülleri 10 ayrı kategoride gerçekleştirildi. "Yılın Süper Kalecisi", "Yılın Süper Defans Oyuncusu", "Yılın Süper Orta Saha Oyuncusu", "Yılın Süper Forvet Oyuncusu", "Yılın Süper Futbolcusu", "Yılın Süper Teknik Direktörü", "Yılın Süper Golü", "Yılın Süper Fair-Play'i", "Yılın Süper Türk Temsilcisi" ve "Yılın Süper 11'i" kategorilerinde futbolun süperleri, www.futbolunsüperleri.com adresinden gerçekleştirilen halk oylaması, Türk futbolunun efsane isimlerinden oluşan özel jüri ve Spor Toto Süper Lig takımlarının oyuncularının kullandığı oylar ile belirlendi.