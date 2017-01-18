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Gabon ile Burkina Faso puanları paylaştı

Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon ile Burkina Faso 1-1 berabere kaldı. İşte Gabon - Burkina Faso maçında dataylar...

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2017 Uluslar Kupası A Grubu 2. hafta karşılaşmasında Gabon ile Burkina Faso karşı karşıyya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Burkina Faso'nun golü 23. dakikada Nakoulma'dan gelirken, Gabon'un golünü 38. dakikada penaltıdan Aubameyang kaydetti.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 2'ye yükseltti.

A Grubu 3. hafta karşılaşmalarında Gabon, Kamerun ile Burkina Faso ise Gine Bissau ile karşılaşacak.

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