Gabon ile Burkina Faso puanları paylaştı
Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon ile Burkina Faso 1-1 berabere kaldı. İşte Gabon - Burkina Faso maçında dataylar...
2017 Uluslar Kupası A Grubu 2. hafta karşılaşmasında Gabon ile Burkina Faso karşı karşıyya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Burkina Faso'nun golü 23. dakikada Nakoulma'dan gelirken, Gabon'un golünü 38. dakikada penaltıdan Aubameyang kaydetti.
Bu sonucun ardından iki takım da puanını 2'ye yükseltti.
A Grubu 3. hafta karşılaşmalarında Gabon, Kamerun ile Burkina Faso ise Gine Bissau ile karşılaşacak.
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