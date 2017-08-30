Gabriel Barbosa Benfica yolcusu

Gabriel 'Gabigol' Barbosa, Benfica'ya transfer oluyor! Transfer döneminde ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılan, son olarak Sporting Lizbon ile anlaşması beklenen Gabigol, sonunda Benfica ile anlaşmaya vardı.

Inter'in geçtiğimiz sezon başında 30 milyon Euro'ya büyük ümitlerle aldığı ancak bekleneni gösteremeyen Gabigol'ün sezon sonuna kadar kiralık olarak Benfica forması giyeceği belirtildi.

MAAŞININ BÜYÜK KISMINI INTER VERECEK

21 yaşındaki futbolcu için Inter ile Benfica anlaşırken, Gabigol'ün maaşının %60'ını Inter'in ödeyeceği açıklandı.

Bir diğer Portekiz ekibi Sportin Lizbon da Gabigol transferi için Inter ile anlaşmış ancak maaşını ödemek yerine futbolcuya ev ve araba teklif etmişti.

Gabriel Barbosa, geçtiğimiz sezon Inter ile sadece 10 maça çıkarken 1 gol kaydedebildi.

Sporx