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Galatasaray ; Eren Derdiyok, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal'ı satış listesine koydu

Şampiyonlar Ligi için yıldız takviyesi şart olan G.Saray'da takıma faydalı olamayan oyuncularla yollar ayrılacak, 12, 5 milyon avroluk tasarruf sağlanacak.

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Şampiyon Galatasaray, yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye çalışırken, elindeki oyuncuların durumunu yeniden masaya yatırdı. Sözleşmesi sona eren futbolculardan Ryan Donk ile tekrar masaya oturacak Galatasaray'da, Eray İşcan, Carasso, Latovlevici, Koray Günter, Hakan Balta ve Yasin Öztekin'le vedalaşıldı. Bu 6 oyuncunun maaşlarından kurtulan sarı-kırmızılılarda Ahmet Çalık, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal da satış listesine konuldu. Bu 4 isimden para kazanmayı da hedefleyen Galatasaray yönetimi kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesinde de 1 milyon avroluk indirim yapacak. Sarı-kırmızılılar toplamda 12,5 milyon avroluk ücret yükünden kurtulmayı amaçlıyor.

TERİM DE AYNI FİKİRDE

UEFA'dan gelecek karar ne olursa olsun, toplam yıllık ücretler maliyetinin gelecek seneler adına problem çıkarmasını önlemeye çalışan Galatasaray yönetimi, fayda getirmeyen isimlerin kasaya yük olmasını istemiyor. Ahmet Çalık, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'nin hem yurt içinden hem de Avrupa'dan talipleri çıkarken Tarık Çamdal'a da kulüp bulması söylendi. Şampiyonlar Ligi'nde devlerle mücadele etmek için yıldız takviyesi yapacak olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim de hareket alanının açılması için maliyeti artıran futbolcularla yolların ayrılması konusunda yönetimle hemfikir.

DENAYER İLE DEVAM

Fatih Terim, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Jason Denayer'i gelecek sezon da Florya'da istiyor. Manchester City ile 2020'ye kadar kontratı bulunan Belçikalı stoperin yeniden kiralanması gündemde.

(Türkiye)

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