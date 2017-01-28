Galatasaray - Akhisarspor (CANLI)
Geçtiğimiz hafta Karabük deplasmanından eli boş dönen Galatasaray, Akhisarspor karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor.
Geçtiğimiz hafta Karabük deplasmanından eli boş dönen Galatasaray, Akhisarspor karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.