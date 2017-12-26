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Galatasaray - Bucaspor muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi AKSAM.COM.TR’den CANLI takip edebilirsiniz.

Sarı-kırmızılı takım, 5. turdan dahil olduğu kupada Sivas Belediyespor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.     

Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor'u eleyerek son 16 turuna çıktı.     

Galatasaray ile Bucaspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İzmir'de yapılacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Carrasso, Koray, Donk, Ahmet, Tarık, Selçuk, Tolga, Sinan, Emrah, Recep Gül, Eren

Bucaspor: Kemal Mert, Veli, Ömer, Emre Özkan, Uğurcan, Saruhan, Emre Toraman, İbrahim, Kerem Atakan, İlyas, Alpay

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