Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi borsayı da etkiler

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiden çıkacak sonuç, borsada da iki kulübü etkileyebilir.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de bugün oynanacak ve Fenerbahçe için şampiyonluk yarışından kopmama, Galatasaray için ise liderliğini güçlendirme maçı olacak olan derbi, borsada da rolleri değiştirebilir.
 
20 Ekim Cuma günü Borsa İstanbul'daki hisse senedi kapanış fiyatları itibarıyla Fenerbahçe'nin piyasa değeri 271 milyon dolar seviyesinde. Galatasaray ise borsadaki 259 milyon dolarlık piyasa değeri ile derbiye çıkacak. İki kulüp arasında 12 milyon dolarlık piyasa değeri farkı bulunuyor.
 
EN DEĞERLİSİ BEŞİKTAŞ
 
Cuma kapanışlarına göre Fenerbahçe'nin piyasa değeri, Galatasaray'a göre yüzde 4.7 daha yüksek. İki kulübün piyasa değeri o kadar yakın ki, derbiden çıkacak sonuca göre borsadaki sıralama da değişebilir.
 
Analistlere göre eğer Galatasaray kazanır ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakırsa, Galatasaray'ın borsadaki piyasa değeri Fenerbahçe'yi geçebilir. Tam tersi olması durumunda ise Fenerbahçe, borsadaki spor liginde Beşiktaş'ın 294 milyon dolarlık piyasa değerine bir adım daha yaklaşabilir. Habertürk
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aliya'nın vasiyeti sıradan değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aliya'nın vasiyeti sıradan değildir

Titanik mektubu rekor fiyata alıcı buldu

Titanik mektubu rekor fiyata alıcı buldu

Araçlarda cam filmi ve renkli cam yasaklandı mı?

Araçlarda cam filmi ve renkli cam yasaklandı mı?

27 yaşındaki yapışık ikizler Abigail ve Brittany şaşkına çevirdi

27 yaşındaki yapışık ikizler Abigail ve Brittany şaşkına çevirdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA