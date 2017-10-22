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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sezonun seyirci rekoru kırıldı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasının derbi mücadelesinde Galatasaray sezonun seyirci rekorunu kırdı.

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Galatasaray – Fenerbahçe derbisini 50291 seyirci takip etti ve sezonun rekoru kırıldı.

Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal medya hesabı da konuyla ilgili paylaşım yapıp taraftarlara teşekkür etti.

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