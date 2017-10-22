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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yan hakeme yabancı madde isabet edince maç bir süre durdu

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki derbide tribünlerden, yardımcı hakem Tarık Ongun'a yabancı madde atıldı.

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Spor Toto Süper Lig'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde zaman zaman gerginlik arttı ve istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Hakem Cüneyt Çakır'ın Galatasaray'ın penaltı beklediği bir pozisyonda devam kararı vermesinin ardından sinirlenen Galatasaray taraftarı, tribünlerden sahaya yabancı maddeler attı.

Maçın 59. dakikasında Galatasaray tribününden atılan yabancı maddeler, yan hakem Tarık Ongun'un başına isabet etti. Tarık Ongun'un yerde kalmasının ardından orta hakem Cüneyt Çakır ve iki takım futbolcuları, Ongun'un yanına gitti.

Yardımcı hakem Tarık Ongun, kısa süreli başını tutmasının ardından Cüneyt Çakır'a iyi olduğunu söyledi ve oyun kaldığı yerde devam etti.

Sporx

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