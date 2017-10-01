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Galatasaray - Karabükspor maçında 11 taraftara adli işlem

Süper Lig'de Galatasaray-Kardemir Karabükspor arasında dün oynanan maçta 11 taraftara adli işlem uygulandığı bildirildi.

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Süper Lig'de Galatasaray-Kardemir Karabükspor arasında dün oynanan maçta 11 taraftara adli işlem uygulandığı bildirildi.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadyumunda oynanan Galatasaray-Kardemir Karabükspor arasındaki futbol müsabakasında, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' eden kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma yapıldığı kaydedildi.
 
Açıklamada, görevli memura görevini yaptırmamak için direnme ve hakaret, sahaya yabancı madde atmak, hakaret içeren tezahürat, usülsüz bilet temin etmek ve sahtecilik, spor alanına yasaklı madde sokmaktan 11 taraftara 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem uygulandığı belirtildi.
 
AA

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