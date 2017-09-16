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Galatasaray - Kasımpaşa (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 5. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

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Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadeleyi STAR.COM.TR’den CANLI takip edebilirsiniz.
 
Süper Lig'in ilk üç haftasında Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, geride kalan haftada Antalyaspor ile berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşamıştı.     
 
Sarı-kırmızılı takım ligde 10 puanla averajla liderlik koltuğunda otururken, iki galibiyet ve birer beraberlik ve mağlubiyeti olan 7 puan sahibi Kasımpaşa ise averajla 4. sırada bulunuyor.     
 
Galatasaray, taraftarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmadan galip ayrılarak zirvede kalmaya çalışacak.
 
27. RANDEVU
 
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bu akşam 27. kez karşı karşıya gelecek.     
 
İki ekip arasında geride kalan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi.     
 
Galatasaray'ın 51 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.     
 
Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray 2-1 galip geldi, ikinci devre Türk Telekom Stadı'nda ise Kasımpaşa 3-1 kazandı.     
 
En farklı skorlar     
 
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.     
 
Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.
 
Muhtemel 11'ler
 
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis
 
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Murillo, Neumayr, Trezeguet, Eduok
 

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