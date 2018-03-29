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Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.

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Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan ligin 27. hafta maçının en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Trabzonspor maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Alex Taşçıoğlu yapacak. 4. hakem olarak da Özgür Yankaya görev alacak. 

27. HAFTANIN HAKEMLERİ

30 Mart 2018 Cuma

20.00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor (Ali Şansalan)

31 Mart 2018 Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Arda Kardeşler)

16.00 Antalyaspor - Bursaspor (Halil Umut Meler)

19.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)

1 Nisan 2018 Pazar

13.30 Göztepe - Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

16.00 Teleset Mobilya Akhisar - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)

19.00 Galatasaray - Trabzonspor (Fırat Aydınus)

2 Nisan 2018 Pazartesi

20.00 Kayserispor - Fenerbahçe (Ümit Öztürk)

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