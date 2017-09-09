Galatasaray 10 futbolcu aldı 11 tanesini elinden kaçırdı

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve en son Latovlevici’yi kadrosuna katan Galatasaray tam 10 futbolcuya imza attırırken, sarı kırmızılı yönetimin işini bitirdiği oyuncular dışında 11 oyuncuyla masaya oturduğu, fakat çeşitli sebeplerden dolayı bu transferleri bitiremediği dikkatlerden kaçmadı.

Dün A Spor ekranlarında günde bir kez mutlaka uçak seyahatine çıktığını açıklayan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, yorucu bir dönemi geride bıraktıklarını açıklarken, Ergün’ün sonlanamayan bazı transferler hakkında bilgi vermesi bir hayli ilgi topladı.

İşte Galatasaray’ın ilgilendiği fakat kadrosuna katamadığı bazı futbolcular…

1-İmbula

2-Arda Turan

3-Asamoah

4-Coentrao

5-Acerbi

6-Vida

7-Corchia

8-Chiriches

9-Vainqueur

10-Lemina

11-Fellaini