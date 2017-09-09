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Galatasaray 34 yıl sonra yerli oyuncu transferi yapmadı

Sarı-Kırmızılılar tarihinin en büyük transfer operasyonlarından birisini noktaladı. Kadrosunu 10 yeni isimle takviye eden G.Saray 34 yıl sonra yerli oyuncu transferi yapmadı.

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Hayal kırıklıklarıyla dolu iki sezonu geride bırakan Galatasaray son yılların en büyük transfer operasyonlarından birisini noktaladı... Teknik direktör Igor Tudor ve sportif direktör Cenk Ergün'ün yönettiği dev operasyonda kadroya 10 yeni isim katıldı.

Sarı-Kırmızılı taraftarları adeta uykusuz bırakan Galatasaray yönetimi takımı Belhanda, Gomis, Mariano, Maicon, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Denayer, Carrasso ve Latovlevici gibi yıldızlarla takviye etti.

Tam 10 yabancı yıldız alan Cimbom bir ilke de imzasını attı. Galatasaray tam 34 yıl sonra bir transfer dönemini yerli futbolcu almadan tamamladı. Taraftarlar da yapılan bu hamleden çok memnun kaldı.

(Takvim)

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