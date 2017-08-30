Galatasaray; Donk, De Jong, Cavanda ve Hakan Balta ile yollarını ayırıyor

Son uçakları indirmeye hazırlanan Galatasaray yönetimi, bir süredir de terminale uğurlamaya çalıştığı oyuncuların yolluklarını hazırladı...

Sarı-kırmızılı yönetim Igor Tudor'un takımda görmek istemediği Hakan Balta, Ryan Donk, Nigel de Jong ve Luis Cavanda ile ilgili el yakan bir karar almak zorunda kaldı. Çünkü transferi döneminin sonlanmasına çok kısa bir süre kaldı ve uzun vadede bu oyuncuların maliyeti el yakmakla kalmayacaktı... Sözleşmelerine göre bu sezon Galatasaray'ın Donk'a 1,5 milyon, De Jong'a 2,5 milyon, Hakan'a 1,25 milyon, Cavanda'ya ise 875 bin avro garanti ücret ödemesi gerekiyor. Bu da takıma hiç faydası olmayacak futbolcular için havaya saçılmış 6 milyon 150 bin avro demek oluyor...

DONK, AKHİSAR YOLUNDA

Galatasaray bir süre bu futbolcuların talipleriyle görüşmüş, hatta k,r etme planları da yapmıştı. Ancak birçok teklifin arkası gelmedi, ısrarcı olanlar da futbolcuların maaşlarını karşılayamayacaklarını ve buna Galatasaray'ın formül bulmasını istedi. Hal böyle olunca da Galatasaray yönetiminin eli kolu, çok dar bir zaman olduğu için bağlandı. Öncellikle Ryan Donk için en ciddi şekilde yönetimin kapısını çalan Akhisar Belediye ile masaya oturuldu. Sarı-kırmızılıların önerisi "Donk'u alın 500 bin avrosunu biz karşılayacağız" şeklindeydi. Ege temsilcisi de bu öneriye çok sıcak baktı. Hollandalının kısa süre içerisinde Manisa'nın yolunu tutması bekleniyor.

TEMİZLİĞİN BEDELİ

Galatasaray yönetimi bu sezon için 1 milyon 250 bin avro garanti alacağı bulunan Hakan Balta'ya da 500 bin avro ödeyerek sözleşmesini feshedecek. Tecrübeli futbolcu bir hayli kırgın olsa da camiada "Problem çıkaran adam" olarak hatırlanmamak için yönetimin teklifine yanaştı. Ve şu anda Antalyaspor ile temasta. Cavanda'nın ise 300 bin avro önüne konuldu.

Kimsenin adını bile duymak istemediği Belçikalı futbolcunun Florya'dan ayrılması an meselesi. En sıkıntılı durum ise De Jong'da yaşandı. Kendisiyle görüşen takımların önerdikleri maaşlara burun kıvıran Hollandalı, geçen sezondan kalan bütün alacaklarını istedi ve sözleşme fesih bedeli olarak da 1 milyon talep etti. G.Saray yönetimi el yaksa da bu ücreti ödeme kararı aldı. Fesihler gerçekleştiği anda Galatasaray'ın temizlik ücretinin faturası 2,3 milyon avro olacak.

(Türkiye)