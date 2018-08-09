Galatasaray; Mutlu Aksu Doğan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzaladı
Galatasaray, 3 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray, altyapısında oynayan 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray Futbol Akademisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ile 17 yaşlarındaki Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
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