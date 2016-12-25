Galatasaray 5-1 Alanyaspor özet ve goller

Galatasaray Alanyaspor özet birçok gole sahne oldu. Galatasaray Alanyaspor goller birbirinden şıktı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 16. Hafta maçında sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip rakibini gole boğdu ve devre arasına moralli girdi. Galatasaray’ın ilk yarıda De Jong ve Gassama (k.k) attığı gollere karşılık Alanyaspor buna Sajjad ile cevap verdi ve devre 2-1 bitti. İkinci yarıda Galatasaray bir açıldı pir açıldı. Sneijder, Eren Derdiyok ve Josue’nin golleriyyle skor 5-1 oldu ve Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırarak lider Başakşehir'e bir adım daha yaklaştı.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

2.dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Efecan seri hareketler ile Galatasaray ceza alanına girdi. Ortasını göndermek isterken Muslera tehlikeyi sezerek araya girdi.

12’de Galatasaray atağı gelişti. Eren ceza alanına girdi. Pasını yerden verdi. Top gerisine düşse de vurdu, sol direği yalayan top az farkla dışarıya çıktı.

30’da Galatasaray De Jong ile öne geçti. De Jong attı ve 1-0! Sneijder orta sahadan kazanılan serbest vuruşta ortayı yolladı. De Jong kafayla topu ağlara yolladı.

32.dakikada Yasin'in tek pasını alan Sneijder, sağ kanatta topu aldı ve sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

Galatasaray atakları dalga dalga gelmeye devam ediyor. Orta alanda topu alan Bruma seri hareketler ile rakip ceza alanına sokuldu. Vuruşu ise kalecide kaldı.

39.dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sajjad attı ve skor eşitlendi. Berkan ortaladı, Sajjad iyi yükseldi ve kafayla golünü attı.

Galatasaray ilk yarının son dakikalarında yeniden öne geçti. 45’te Gassama kendi kalesine attı ve Galatasaray 2-1 önde! Sneijder tek pasla Selçuk'u gördü. Onun ortasına ters bir dokunuş yapan Gassama topu kendi ağlarına yolladı.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

51.dakikada Galatasaray rahatladığı golü buldu. Yasin, sağ kanattan Sneijder'e pasını verdi. Onun şutunda savunmaya da çarpan top havalandı ve kaleciyi de geçerek ağlarla buluştu. 3-1

55’te fark 3’e çıktı. Eren ön direkte kayarak vurdu ve topu ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.

72.dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Kaleyi karşısına alan Emre Akbaba'nın şutu direkten oyun alanına geri geldi.

80’de Galatasaray beşinci golü buldu. Yasin'le verkaç yapan Sneijder ceza sahasına girdi ve boş durumdaki Josue'ye pasını verdi. O da boş kaleye dokundu ve golünü attı.