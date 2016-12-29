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Galatasaray açıkladı: 508 milyon TL'lik proje...

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Galatasaray Spor Kulübü ve Emlak Konut GYO arasında imzalanan protokoller hakkında bir açıklama yayınladı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Emlak GYO)  ile ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait toplam yüzölçümü 1.098.649,18 m2 olan arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere 29.06.2016 tarihinde protokol,  27.12.2016 tarihinde ek protokol imzalamışlardır.
 
Emlak Konut GYO'nun söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktır.
 
İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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