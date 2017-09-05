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Galatasaray, Adanaspor forması giyen kaleci Hayrullah Akyüz'ü Muslera'nın yedeği yapmak istiyor

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'ya iyi bir yedek aranıyor.

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Cenk Gönen'in İspanya'ya satılmasından sonra takımda ikinci kaleci olan Eray İşcan'ın sakatlığının bulunması, üçüncü Kaleci İsmail Çipe'nin ise umut vermemesi Galatasaray'da kaleci defterinin yeniden açılmasına neden oldu. 
 
Yönetim yeniden, Türkiye'den ve Avrupa'dan kaleci arayışlarına başladı. Adı 'transfer sihirbazı'na çıkan Cenk Ergün'ün Adanaspor forması giyen Hayrullah Akyüz ve yurt dışından iki ile temasta olduğu öğrenildi. (Fotomaç)

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