Galatasaray, AEK'ya 3-2 mağlup oldu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Yunanistan'da Yunan Ligi şampiyonu AEK'ya konuk oldu. Galatasaray, 6. hazırlık maçında AEK'ya 3-2 mağlup oldu.

Galatasaray'ın golleri 22 ve 67. dakikada Maicon'dan gelirken Brezilyalı futbolcunun frikikten attığı ikinci gol, Yunan taraftarları tarafından da alkış aldı.

AEK'ya galibiyeti getiren golleri ise 35. dakikada Livaja, 51'de Bakasetas ve 56'da Mantalos kaydetti.

İKİNCİ YARIDA GENÇLER OYNADI

Yunanistan'daki maça İsmail, Nagatomo, Maicon, Serdar, Carole, Fernando, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Gomis ilk 11'i ile başlayan Galatasaray'da Fatih Terim, ikinci yarıda genç futbolculara şans verdi.

HAZIRLIKLAR BİTTİ

Hazırlık kampını tamamlayan Galatasaray, 5 Ağustos tarihinde Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile karşılaşacak.