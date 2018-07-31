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Galatasaray, AEK'ya 3-2 mağlup oldu

Galatasaray, Yunanistan'da oynadığı hazırlık maçında AEK'ya 3-2 yenilirken savunmada yaptığı hatalarla dikkat çekti.

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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Yunanistan'da Yunan Ligi şampiyonu AEK'ya konuk oldu. Galatasaray, 6. hazırlık maçında AEK'ya 3-2 mağlup oldu.
 
Galatasaray'ın golleri 22 ve 67. dakikada Maicon'dan gelirken Brezilyalı futbolcunun frikikten attığı ikinci gol, Yunan taraftarları tarafından da alkış aldı.
 
AEK'ya galibiyeti getiren golleri ise 35. dakikada Livaja, 51'de Bakasetas ve 56'da Mantalos kaydetti.
 
İKİNCİ YARIDA GENÇLER OYNADI
 
Yunanistan'daki maça İsmail, Nagatomo, Maicon, Serdar, Carole, Fernando, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Gomis ilk 11'i ile başlayan Galatasaray'da Fatih Terim, ikinci yarıda genç futbolculara şans verdi.
 
HAZIRLIKLAR BİTTİ
 
Hazırlık kampını tamamlayan Galatasaray, 5 Ağustos tarihinde Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile karşılaşacak.

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