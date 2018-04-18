Galatasaray Akhisarspor karşısında finale kalma maçına çıkıyor

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajlı bir skor elde ederken, bu akşam da adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek.

AKHİSARSPOR CEPHESİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu akşam rakibiyle deplasmanda rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamamasına rağmen kupada yarı finale kadar yükselmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği yarı finalde Galatasaray'ı da eleyip, finale çıkma mücadelesi verecek.

Rakibiyle Akhisar'da oynadığı ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden yeşil-siyahlı ekip, saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda hakem Barış Şimşek'in yöneteceği müsabakada Galatasaray'a konuk olacak.

Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra kara yoluyla İstanbul'a gidecek. Yeşil-siyahlı kafile Balıkesir'e uğrayıp, Olcan Adın'ın annesi Aysel Adın'ın Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazına katılacak.

Yeşil-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesinde Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Yevgen Seleznov ve Bia Mujangi'nin sakatlıkları bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Carrasso, Linnes, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga, Selçuk, Sinan, Feghouli, Yasin, Eren

Akhisarspor: Lukac, Aykut, Caner, Mustafa, Ömer, Serginho, Sissoko, Larsson, Eray, Kadir, Henrique