Galatasaray altyapısında Mustafa Kapı fırtınası esmeye devam ediyor

Galatasaray'da geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 15 yaşındaki Mustafa Kapı Elit U17 Ligi'ndeki performansı ile dikkat çekiyor.

Hollandalı teknik adam Jan olde Riekerink döneminde 14 yaşında A takımla idmanlara çıkan ve Türkiye'nin tanımaya başladığı genç futbolcu bu sezona fırtına gibi başladı.

Süper Lig ekiplerinin U17 takımlarının mücadele ettiği Elit U17 Ligi'nde 3 maça çıkan Mustafa Kapı 4 gol ve 6 asistle adından söz ettiriyor.

Ünal Yaşar'ın çalıştırdığı Galatasaray U17 takımı da gol yemeden kazandığı 3 maç sonrasında 9 puanla ligde lider durumda bulunuyor. U17 Ligi'nde Trabzonspor 4. Fenerbahçe 9. Beşiktaş ise 11. sırada bulunuyor.

Tarihe geçmişti...

Geçen sezon Hollandalı Teknik direktör Jan olde Riekerink döneminde Milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada Galatasaray, Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. 2002 doğumlu Mustafa Kapı bu karşılaşmada Galatasaray Futbol A Takımı ile maça çıkan en genç isim olmuştu.

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