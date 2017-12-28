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Galatasaray alt yapıya Ali Yavaş'ı getirdi

Fatih Terim'in takımın başına gelmesiyle Florya'daki değişim çok hızlı başladı. Terim, Galatasaray alt yapısında efsaneleşen isim Ali Yavaş'ı yeniden alt yapının başına getirdi. Yavaş ile birlikte Ahmet Keskinkılıç, Nedim Yiğit, Recep Yazıcı ve Halim Fıçıcı'nın da Florya'ya dönmesi bekleniyor.

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Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyük bir değişim yaşanmaya başladı. Alt yapıya büyük önem veren Fatih Terim Galatasaray alt yapısında önemli futbolcuların yetişmesinde büyük payı olan eski alt yapı sorumulusu Ali Yavaş'ı yeniden göreve getirdi. Terim, alt yapının tüm yetkisini Ali Yavaş'a emanet etti. Gençlik döneminde Galatasaray'da futbol oynayan Yavaş, Yavaş, 2002-2008 yılları arasında Sarı-kırmızılı takımın alt yapı sorumlusuydu.

Efsane ekip ile dönüyor...

Galatasaray alt yapısında görev yaptığı dönemde, Arda Turan, Uğur Uçar, Uğur Demirok, Sabri Sarıoğlu ve bir çok önemli futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Yavaş'ın eski ekibini yeniden Florya'ya getirmesi bekleniyor. O ekipte efsane hocaların hocası Ahmet Keskinkılıç, Nedim Yiğit, Recep Yazıcı, Halim Fıçıcı ve Emrah Bayraktar gibi önemli isimler vardı.

Emrah Bayraktar'ın durumu belirsiz...

Fatih Terim'in Milli Takım ekibinde bulunan Fatih İbradı, idari olarak alt yapıya ve Ali Yavaş'a destek verecek. Ancak Dursun Özbek'in sezon başında göreve getirdiği alt yapı sorumlusu Emrah Bayraktar'ın durumu ise belirsiz. Alt yapıda göreve alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

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