Galatasaray, Altınordu'dan Mutlu Aksu Doğan'ı renklerine bağladı

Galatasaray Futbol Takımı, Altınordu Kulübünden Mutlu Aksu Doğan'ı transfer etti. 10 numara pozisyonunda oynayan genç oyuncunun transferini resmi olarak Galatasaray Kulübü idarecileri de doğruladı.

Scout ekibinin uzun süredir takip edip olumlu referans verdiği Mutlu Aksu Doğan'ın transferini Sportif Direktör Cenk Ergün de onaylayınca transfer resmiyet kazandı.

Galatasaray, Altınordu Kulübüne Mutlu Aksu Doğan için bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı kırmızılılar gelecek vaat eden Mutlu Aksu Doğan'ın bir sonraki transferinden Altınordu Kulübüne yüzde 50 satış payı ödeyecek.

Bu formülle anlaşma sağlanırken Mutlu Aksu Doğan, U 21 takımında yani Galatasaray alt yapısında düzenli olarak forma giyecek ve devre arası kampı başta olmak üzere Galatasaray A Takımı ile de zaman zaman antrenmanlara çıkarak tecrübe kazanacak.

FutbolArena