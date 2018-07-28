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Galatasaray, Andre Silva'nın alternatifini belirledi: Musa Barrow

Milanlı golcü Andre Silva için İtalyan kulübü ile prensipte anlaşan ancak yıllık ücret konusunda pazarlıkları sürdüren Galatasaray bu oyuncunun olmama ihtimaline karşılık Atalantalı Musa Barrow’ listesine dahil etti.

  • StarSpor
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MİLANLI 22 yaşındaki santrafor Andre Silva’nın kiralanması için İtalyan kulübüyle prensipte anlaşan ancak oyuncuya ödenecek yıllık ücret konusunda pazarlıkları sürdüren Galatasaray, bu golcünün olmama ihtimaline karşılık, Atalanta’nın 20 yaşındaki yıldızı Musa Barrow için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı yöneticiler piyasa değeri 6 milyon euro olan bu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Atalanta ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Musa Barrow sol kanatta da forma giyebiliyor.

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