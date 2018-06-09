Galatasaray, Andre Silva'yı kiralamak için Milan ile görüşmelere başlayacak

Milan'ın büyük umutlar besleyerek transfer ettiği 22 yaşındaki santrfor, geçen sezon Milan formasıyla 40 müsabakada forma giymesine rağmen sadece 10 gol atıp, 2 asist yaparak beklentilerden uzak kaldı.

UEFA ile FFP krizi yaşayan İtalyan devi, Andre Silva'yı kiralayıp para kazanabilir.

Kırmızı-siyahlılarda Gattuso teknik patronluk koltuğuna oturduktan sonra Silva'nın süresini azaltmış ve 20 yaşındaki santrfor Patrick Cutrone'ye çok daha fazla görev vermeye başlamıştı.

Portekiz ile Dünya Kupası kadrosuna da seçilen Silva'nın patlama yapma ihtimali de göz ardı edilmemeli.

TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Aslan, 2018-19 sezonunun hazırlıklarına temmuz ayı başında start verecek. Devler Ligi'ne direkt katılacağı için çalışmalara diğer takımlara göre daha geç başlayacak olan sarı- kırmızılılar, 27 Temmuz'da Dünya Kupası'na gidenlerin dönmesiyle tam kadro çalışacak.

(Fotomaç)