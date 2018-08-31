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Galatasaray Andreas Cornelius'u transfer edecek

Galatasaray, tecrübeli golcü Andreas Cornelius için Atalanta ile masaya oturdu.

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Şampiyonlar Ligi'nde adeta lokum gibi kura çeken temsilcimiz Galatasaray forvet transferi için harekete geçti. Sarı Kırmızılı ekip transferin son gününde Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'a teklif götürdü. Kadrosuna UEFA kısıtlamaları gereğince kiralama formülü ile bir golcü almak isteyen Galatasaray, Andreas Cornelius için Atalanta Kulübüne, sezon sonunda 3 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yaptı. Galatasaray'ın 3 milyon euroluk bu teklifine İtalyanlar da yeşil ışık yakarken Atalanta'nın Kopenhag ile oynadığı maçta görev alan oyuncunun menajeri ile bugün son bir görüşme yapılacak. Şartlarda anlaşma sağlanırsa Cournelius Galatasaray'ın yeni golcüsü olacak.

(Futbol Arena)

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