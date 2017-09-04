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Galatasaray Antalyaspor hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

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Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, tempolu koşuların ardından 7'ye 3 dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.     

Daha sonra topa sahip olma çalışması üzerinde duran sarı-kırmızılılar, son bölümde ise dar alanda 4’e 4 olmak üzere 3'er dakikalık çift kale maçlar oynadı.     

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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