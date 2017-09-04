Galatasaray Antalyaspor hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, tempolu koşuların ardından 7'ye 3 dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.
Daha sonra topa sahip olma çalışması üzerinde duran sarı-kırmızılılar, son bölümde ise dar alanda 4’e 4 olmak üzere 3'er dakikalık çift kale maçlar oynadı.
Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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