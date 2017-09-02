Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Arda Turan için bir sefere daha çıktı

Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcu için Barcelona’nın cevabını bekliyor. Arda ise kiralık da olsa yuvaya dönmeyi her şeyden çok istiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray’da Arda Turan defteri kapanmıyor... Barcelona’nın yıldız futbolcusunu renklerine bağlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar’da, kulüp patronu Dursun Özbek bu transferle bizzat ilgileniyor.

Tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışan Cim Bom, artık İspanyol devinin cevabını bekliyor. Galatasaray’ın bu transferdeki en önemli kozu ise Arda’nın istekli tavrı. Milli oyuncu, Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmeyi her şeyden çok istiyor. Barcelona’da mutsuz olan ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Arda Turan’la, Fransız kulübü Monaco ve İngiliz temsilcisi Arsenal de yakından ilgileniyor.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayramlaştığı taksici esnafına sigara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayramlaştığı taksici esnafına sigara uyarısı

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Hakkari'de 2 bin 900 rakımda bayram namazı

Hakkari'de 2 bin 900 rakımda bayram namazı

Acemi kasaplar iş başında

Acemi kasaplar iş başında

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA