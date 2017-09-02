Galatasaray Arda Turan için bir sefere daha çıktı

Galatasaray’da Arda Turan defteri kapanmıyor... Barcelona’nın yıldız futbolcusunu renklerine bağlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar’da, kulüp patronu Dursun Özbek bu transferle bizzat ilgileniyor.

Tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışan Cim Bom, artık İspanyol devinin cevabını bekliyor. Galatasaray’ın bu transferdeki en önemli kozu ise Arda’nın istekli tavrı. Milli oyuncu, Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmeyi her şeyden çok istiyor. Barcelona’da mutsuz olan ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Arda Turan’la, Fransız kulübü Monaco ve İngiliz temsilcisi Arsenal de yakından ilgileniyor.

(Fanatik)