Galatasaray, Asamoah için teklifini artırdı

Sezonun ikinci yarısına güçlü bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da yardımcıları tek tek belirlenen teknik direktör Fatih Terim sol bekteki sıkıntının da bir an önce giderilmesini istiyor.

Sezon başında son anda Karabük'ten takıma transfer edilen Latovlevici'yi Sivas'a gönderen sarı-kırmızılıların önceliği varsa yoksa Kwadwo Asamaoh.

Sezon başındaki girişimleri Juventus'un son anda caymasıyla olumsuz sonuçlanan sarı-kırmızılılar, mukavelesi 30 Haziran'da bitecek olsa da sezon sonunu beklemek istemiyor.

G.Saray yönetimi ilk yarının tamamlanmasının ardından İtalyan ekibinin kapısını çalarken 1.5 milyon Euro'luk teklife rağmen olumlu yanıt alamadı.

YİNE HÜSRAN OLUR MU?

Torino temsilcisinin bu sezon 8 maçta 11'e girip 701 dakika sahada kalan Ganalı oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması üzerine Cimbom teklifini revize etmeye karar verdi. Yarım sezon sonra serbest kalacak 29 yaşındaki oyuncu için rakam 2 milyon Euro'ya çıkarılacak. İtalyanlar bunu da kabul etmezse ise yönetim mecburen alternatif isimlere yönelecek.

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