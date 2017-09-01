Galatasaray Asamoah ile anlaşmaya vardı

Yönetim, Juventus ile haftalardır süren kıran kırana pazarlıklar sonunda 4.7 milyon euroya anlaştı. Galatasaray ile İtalyan ekibi arasında bu bonservis bedelinin nasıl ödeneceğine dair son detayların konuşulduğu ve arada ufak pürüzler bulunduğu belirtildi. Galatasaray ile 28 yaşındaki Ganalı sol bek arasında rakamsal olarak herhangi bir sorun bulunmuyor. Cim-Bom 4 senelik anlaşma yaptığı Asamoah’a her yıl için 2.5 milyon euro verecek. Asamoah’ın transferinin netlik kazanması halinde yıldız futbolcunun hafta sonu İstanbul’a getirilip sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Lionel Carole gitti Diğer taraftan Galatasaray’ın gözden çıkardığı isimlerden Carole Sevilla’ya dün resmen imza attı. Fransız sol beki 350 bin euroya kiralayan İspanyol ekibinin sezon sonunda Carole’ün performansını yeterli bulması halinde 3.5 milyon euro vererek bonservisini alacağı bildirildi. Standart Liege’e kiralanan Cavanda’nın ise satınalma opsiyonun 1.8 milyon euro olduğu bildirildi.