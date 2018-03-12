Galatasaray Asamoah'ı İnter'e kaptırdı
Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah'la ilgili İtalyan basınından bomba bir iddia geldi.
Devre arasında sol bek mevkiini Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo ile güçlendiren Galatasaray, uzun bir süredir Juventus'ta forma giyen Kwadwo Asamoah ile ilgileniyordu.
29 yaşındaki Ganalı sol bek oyuncusuyla ilgili İtalyan medyasından Sarı Kırmızılıları üzecek bir haber geldi.
Rai 2 televizyonunda yayınlanan "Il Sabato della DS" programında sözleşmesi sezon sonunda bitecek başarılı oyuncunun Inter'le anlaştığı ifade edildi.
İddiaya göre Inter, Asamoah ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve oyuncuya toplamda 9 milyon euro net ücret ödeyecek.
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