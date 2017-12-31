Galatasaray, Asamoah'ın transferini gerçekleştiremedi

Cim-Bom, sezon başında olduğu gibi yine Atalanta engeline takıldı. Juve’nin ağustosta geri çağırdığı oyuncu için ret yanıtı veren mavi-siyahlılar, geçtiğimiz günlerde bir kez daha Torino ekibini geri çevirdi. Böylece sarı-kırmızılıların Asamoah hayalleri suya düştü.

Galatasaray’ın sol bek transferinde bir numaralı hedefi olan Kwadwo Asamoah’ın transferine Atalanta dolaylı yoldan taş koydu.

Juventus’un Ganalı futbolcusunu devre arasında kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu ocakta alarak bu bölgedeki açığını kapamak istiyordu. İtalyan kulübü ise, Atalanta’ya kiralık olarak gönderdiği sol bek Leonardo Spinazzola geri gelmeden Asamoah’ı bırakmayı düşünmüyor.İtalya Milli Takımı forması da giyen 24 yaşındaki futbolcuyu siyah-beyazlılar bir önceki sezonun başında göndermişti. 2016-17 sezonunu Atalanta formasıyla kiralık geçiren Spinazzola, bu takımdaki ikinci sezonunu yaşıyor.

Galatasaray, sezon başında da yine bu futbolcudan dolayı Asamoah transferini gerçekleştirememişti. Juventus’un o dönem Ganalı futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı, bu yüzden Atalanta’dan oyuncuyu geri istediği, ancak kulüpler arası yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığı dile getirilmişti.Sezon başında yaşananların bir benzeri yine tekrarlandı. Sözleşmesi bitmeden Asamoah’ı elden çıkarıp para kazanmak isteyen Juveli idareciler, bir kez daha Atalanta’nın nabzını yokladı ve Spinazzola’yı geri istedi. Ancak mavi-siyahlı kulüp yine bu isteği geri çevirdi.

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci tura yükselen ve Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek olan Atalanta, bu zor maçlarda futbolcuya kesinlikle ihtiyaçları olduğunu belirterek olumsuz yanıt verdi. Juventus bu durumda Asamoah’ı sezon sonuna dek kadroda tutma kararı aldı.

Sözleşme yok, bedelsiz gelir

Asamoah bu sezon teknik direktör Allegri’nin joker ismi oldu. Serie A’da siyah-beyazlı formayla mücadele eden 29 yaşındaki oyuncu, son dönemde takımın en iyi isimlerindendi. Buna karşın İtalya’nın yeni yıldızlarından Spinazzola’yı gelecek sezonun bankosu olarak düşünen Torino ekibi, Ganalı futbolcuyla sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. Galatasaray, kendisinden vazgeçmediği takdirde Asamoah’ı sezon sonu bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek. (Skorer)