Galatasaray Avrupa'da galibiyeti unuttu

EN SON JUVE’Yİ YENDİ

■ Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında yarın Lokomotiv Moskova’yı konuk edecek olan Galatasaray, son yıllarda Avrupa’daki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Beklentilerin çok altında kalan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa’da oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi. Cim Bom, son 18 mücadelede de sadece 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Cim Bom, Şampiyonlar Ligi’nde ise en son 2013-14 sezonunda Juventus’u 1-0 yenmeyi başarmıştı.

NE ATIYOR NE DE TUTUYOR

■ Sarı-kırmızılı takım, 18 maçlık bu süreçte savunma ve hücumdaki başarısız istatistikleriyle göze çarpıyor. Galatasaray, bu 18 karşılaşmada kalesinde 39 gol görürken, rakip ağları sadece 14 kez havalandırabildi. Bu dönemde Cim Bom’un, maç başına gol yeme ortalaması 2,16 olurken, gol atma ortalaması ise 0,77'de kaldı. Cim Bom, 2016-17 sezonunda mali kriterler nedeniyle Avrupa'dan men edilmişti. Galatasaray, geçen sezon ise oynadığı Avrupa Ligi 2. Ön Eleme maçlarında Östersunds’a 2-0 ve 1-1’lik skorlarla elenmişti.

(Gunes)