Umut Gündoğan Manisaspor'a kiralandı!

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Umut Gündoğan'ın sezon sonuna kadar Manisaspor'a kiralandığını ve oyuncuya 350 bin TL ödeneceğini bildirdi.

İşte G.Saray'ın KAP'a yaptığı Umut Gündoğan açıklaması;

'Profesyonel futbolcularımızdan Umut Gündoğan'ın 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Manisaspor Kulübü Derneği'ne (Manisaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 350.000 TL'dir.' denildi.