Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!
Galatasaray, yeni yapılanma süreci kapsamında bir isim ile daha yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray, medya profesyonel çalışanı Murat Bereket ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü'nde, genel olarak yaşama geçirmeye çalıştığımız çağdaş, dinamik süreçler paralelinde, bazı profesyonel arkadaşlarımızla ilgili düzenlemelere gidilmektedir. Bu yapısal düzenlemeler doğrultusunda, Medya Profesyonel çalışanımız Sn Murat Bereket ile yollarımızı ayırma gereği doğmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
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