Galatasaray Aziz Behich için 2.5 milyon euro önerirken, Bursaspor 4 milyon euro istiyor

G.Saray'da sol bek arayışları aralıksız devam ediyor. Juventus'tan Kvvadvvo Asamoah ve Marsilya'dan ayrılan Patrice Evra konusunda görüşmeler sürüyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim'in sol bek talebini kampa yetiştirmek için de bazı alternatiflerle görüşmelere başladı. Bursaspor'un başarılı oyuncusu Aziz Behich için Yeşil-Beyazlı yetkililerle konuşan Sarı-Kırmızılılar, 2.5 milyon euroluk teklifini ileterek beklemeye geçti.

'AYRILMAK İSTİYORUM'

Trabzonspor'un da gündeminde olan 27 yaşındaki AvustralyalI için Bursaspor4 milyon euro bonservis bedeli istedi. Görüşmelerin süreceği belirtiliyor. Başarılı oyuncuyla FBahçe'nin ilgilenmediği öğrenildi. Kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz Behich, yönetimle yaptığı toplantıda "Benim daha büyük hedeflerim var. Bu nedenle takımdan ayrılmak istiyorum. Dünya Kupasında Avustralya Milli Takımı ile göstereceğim performanstan sonra buradan ayrılmam daha zor olacak. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum" dediği vurgulandı.

AKŞAM