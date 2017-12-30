Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Aziz Behich için Bursaspor'la masaya oturdu

Aziz Behich için Bursaspor'la masaya oturan Galatasaray'ın ilk teklifi Donk + 1 milyon euro oldu.

  • StarSpor - Levent GÜLTEKİN
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezon başından beri sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray, yetenekli futbolcu Aziz Behich için Bursaspor’la masaya oturdu.

'DAHA ÖNCE TAKASTAN AĞZIM YANDI'

Filipe Luis, Asamoah, Cristico gibi yıldız oyuncularla görüşen sarı kırmızılı kulübün Fatih Terim’in isteğiyle Aziz Behich için Bursaspor Başkanı Ali Ay’la bir araya geldiği öğrenilirken, Dursun Özbek’in Behich için Donk + 1 milyon Euro teklif ettiği fakat Ali Ay’ın bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Daha önce Serdar Aziz transferinde Galatasaray’dan takasla 3 futbolcu alan ve camiadan büyük tepki gören Ali Ay’ın bir kez daha takas teklifine yanaşmadığı ifade edilirken, ‘Yeşil Timsahların’ 27 yaşındaki oyuncusu için 2,5 milyon Euro talep ettiği anlaşıldı.

AZİZ BEHİCH'E TRABZONSPOR DA TALİP

Emmanuel Mas’ın Boca Juniors’a transfer olma ihtimalinin bir hayli güçlenmesinin ardından Sakıb Aytaç’la dirsek temasına geçen Trabzonspor’un Antalyaspor’dan yanıt beklediği öğrenilirken, olası olumsuz bir gelişmeyle birlikte bordo mavili kulübün başkanı Muharrem Usta’nın Aziz Behich için Bursaspor’la masaya oturacağı belirtildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz Köprüsündeki ‘Hayalet Sürücü’ yakalandı

15 Temmuz Köprüsündeki ‘Hayalet Sürücü’ yakalandı

Türkiye'de görüntülendi

Türkiye'de görüntülendi

Bu yöntem hayretler içinde bıraktı

Bu yöntem hayretler içinde bıraktı

Yurdum insanı kırdı geçirdi

Yurdum insanı kırdı geçirdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA