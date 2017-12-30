Galatasaray, Aziz Behich'in peşine düştü

Juventus’un Ganalı futbolcusunu getirmek için ilk transfer döneminden bu yana çaba harcayan Galatasaray, Kwadwo Asamoah’ı sarı-kırmızılı takıma kazandıramaması durumunda Bursasporlu oyuncu için masaya oturacak. Terim, Behich’i çok beğeniyor.

Sol bek transferi Galatasaray’da futbol gündeminin ilk sırasında yer alırken, Cim-Bom, ilk göz ağrısı Kwadwo Asamoah’ın peşinde koşmaya devam ediyor.

Sezon başındaki ilk transfer döneminde de Ganalı oyuncuyu kadroya katabilmek için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar, bu transfer için yeniden düğmeye bastı. Juventus ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki Asamoah için Torino ekibinin vereceği karar beklenirken, sol bek konusunda B planı belirlendi.

Cim-Bom, Asamoah’ı getirememesi durumunda Aziz Behich için Bursaspor ile masaya oturacak. Bu sezon yeşil-beyazlı forma ile 15 lig maçında 5 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki defansif oyuncuyu teknik direktör Fatih Terim’in çok beğendiği öğrenildi. Terim’in Asamoah’tan gelecek yanıta göre bu transfer için talimat vereceği bildirildi. Avustralya Milli Takımı formasını giyen Behich’in Bursaspor ile 31 Mayıs 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cim-Bom için diğer alternatifin Interli Davide Santon olduğu dile getirildi. Bu sezon sonunda mukavelesi bitecek olan futbolcu, ilk yarının sonlarına doğru şans bulabildi. Dalbert ve Nagatomo’nun gölgesinde kalan İtalyan futbolcunun da mukavelesinin bitecek olması bir avantaj olarak düşünülüyor.

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Avustralya Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda boy gösterecek Aziz Behich, Kangurular’da 2017 içinde 7 maçta forma giydi.

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Asamoah’a bu sezon Serie A’da sekiz maçta forma şansı verildi. Ganalı futbolcu en son iki maçı olan Napoli ve Inter maçlarında oldukça iyiydi.

(Milliyet)