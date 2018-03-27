Galatasaray, Badou Ndiaye'nin yerini Samuel Bastien ile dolduracak

NDİAYE’NİN YERİNE ALINACAK

GALATASARAY, Badou Ndiaye’nin yerini yaz transfer döneminde Samuel Bastien ile doldurmayı planlıyor… Sarı-Kırmızılılar, Senegalli oyuncuyu devre arasında Premier Lig ekibi Stoke City’ye satınca Belçikalı genç orta saha için İtalyan ekibi Chievo’nun kapısını çalmış, transferin son gününe kadar pazarlıklarını sürdürmesine rağmen Çizme temsilcisini ikna edememişti. Orta sahada sıkıntı yaşanmasının ardından Aslan’ın Bastien iştahı yeniden kabardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

İTALYAN basınına yansıyan haberlere göre sözleşmesi 2019’da bitecek olan Bastien için Sarı-Kırmızılılar, Chievo’yla yeniden temasa geçti. Oyuncuyu Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeyi planlayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, bu oyuncuda ısrarcı… Gelecek 5 yılın kadrosunu kurmak için kolları sıvayan tecrübeli teknik adam, sezon sonunda gerçekleştireceği gençlik operasyonunda Bastien’i mihenk taşı olarak görüyor.

2.5 MİLYON EURO ÖNERECEK

AĞUSTOS 2016’da Belçika temsilcisi RSC Anderlecht’ten 1 milyon 300 bin euroya transfer edilen Samuel Bastien, iki sezonda Chievo formasıyla Serie A’da ve İtalya Kupası’nda 30 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda iki kez ağları havalandıran 1996 doğumlu oyuncu, asist ise yapamadı. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki orta saha için Chievo’ya ilk etapta 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklif edeceği kaydedildi.

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