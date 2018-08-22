Galatasaray, Bafetimbi Gomis transferi için Al Hilal ile anlaştı

Galatasaray, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcuyu bir süredir takip eden Al Hilal kulübüyle bu akşam gerçekleşen uzun görüşmeler sonucunda bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı.

Resmi açıklama bekleniyor

Galatasaray ile Al Hilal kulüplerinin Bafetimbi Gomis transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Geçen sezon başında Swansea City'den Galatasaray'a transfer olan ve Spor Toto Süper Lig'de attığı 29 golle gol kralı olan Bafetimbi Gomis, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürecek.