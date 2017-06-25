Galatasaray Bafetimbi Gomis'in işini bitirdi
Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre cumartesi günü Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu, salı veya çarşamba günü İstanbul'da olacak.
Galatasaray'ın bir süredir peşinden koştuğu Bafetimbi Gomis transferinde mutlu sona ulaştı.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre cumartesi günü Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu, salı veya çarşamba günü İstanbul'da olacak.
Sarı kırmızılılar Fransız golcü için Swansea City'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Gomis'e verilecek ücret ise haberde belirtilmedi.
(BeINsports))
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.