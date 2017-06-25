Galatasaray Bafetimbi Gomis'in işini bitirdi

Galatasaray'ın bir süredir peşinden koştuğu Bafetimbi Gomis transferinde mutlu sona ulaştı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre cumartesi günü Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu, salı veya çarşamba günü İstanbul'da olacak.

Sarı kırmızılılar Fransız golcü için Swansea City'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Gomis'e verilecek ücret ise haberde belirtilmedi.

(BeINsports))